Александр Лукашенко – Анатолию Исаченко: «Мы не можем всё время предприятия тащить на плечах»

Такую позицию обозначил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Минского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко. Глава государства акцентировал внимание на необходимость тщательного подбора руководящих кадров. Президент подчеркнул, что предварительно ознакомился с теми вопросами, с которыми губернатор пришел на доклад, и готов обсуждать существующие проблемы только с учетом четкого понимания: «господдержка не может быть безвозмездной».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В правительстве установка железобетонная, это касается и губернаторов. Мы не можем все время предприятия тащить на плечах и все время оказывать какую-то государственную поддержку. Во-первых, без каких-то гарантий, во-вторых, беспросветно, а в-третьих, там аж до 2035 года отсрочки, рассрочки, кредиты и так далее.

Вот ты попробовал эти вопросы решать, они тебе сказали: «Нет, нет, мы к Президенту не пойдем. Установка такая», и они решили (или ты решил) решить напрямую с Президентом эти вопросы.

Я это специально публично говорю, чтобы и другие понимали, что принцип работы один. Я готов выслушивать проблемы, сложные проблемы. Их надо решать, их всегда хватает и у нас, и в других государствах. Но эти проблемы – решение их не должно откладываться, если касается поддержки и помощи страны, государства, на неопределенное время, во-первых. Когда нас с тобой вообще не будет, рассрочки такие вы предлагаете порой. А во-вторых, вы мне должны сказать, за счет кого мы будем поддерживать гидроусилители и прочих. Они уже меня о поддержке просят в который раз.