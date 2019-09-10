Александр Лукашенко: «Как только меняем руководителя, сразу появляется какой-то всплеск активности на предприятиях»

Новости Беларуси. Поддержка проблемным предприятиям будет оказываться только с условием полного и своевременного возврата вложенных средств. Такую позицию обозначил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Минского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда нас с тобой вообще не будет, рассрочки такие вы предлагаете порой. А во-вторых, вы мне должны сказать, за счет кого мы будем поддерживать гидроусилители и прочих. Они уже меня о поддержке просят в который раз. Уже директоров нет тех, царство им, конечно, небесное, а все они меня просили. А я предупреждал и тогда, и теперь могу сказать: решать надо прежде всего кадровые вопросы. Потому что как только меняем руководителя, сразу появляется какой-то всплеск активности на предприятиях. Потом он за 10 лет ложится на должность и не шевелится, а мы все ему даем отсрочки-рассрочки и обеспечиваем ему бюджетные вливания.

Анатолий Михайлович, этого быть не должно. Поэтому принцип нашего разговора должен быть основан на том, что если проблема, ее надо решать, решать всем. А напрягаться надо, начиная с трудового коллектива любого предприятия там, где есть проблемы. Александр Лукашенко – Анатолию Исаченко: «Мы не можем всё время предприятия тащить на плечах» Глава государства также поинтересовался у губернатора, есть ли повод для настороженности в промышленном секторе и сельском хозяйстве. Сегодня все аграрные предприятия региона выполняют прогнозные показатели. Отдельно на встрече обсудили и результаты работы по указу, который касается «Мясомолпрома». Механизм действенный, по такому принципу и должно выстраиваться взаимодействие между предприятиями и государством.

Александр Лукашенко:

Вопросы, которые изложены, касаются невыполнения обязательств. Там уже и поддержка была, и гарантии выдавались. Прошло время – опять просят поддержку, опять какие-то гарантии. А почему не выполнили обязательства, как, допустим, ты в сельском хозяйстве? Одолжил из резервов у меня в прошлом году хлеб – вернул. И я понимать буду, что я имею с приличным человеком делом. Надо будет еще одолжить что-то – пожалуйста. Но безвозвратно не бывает ни натуральной какой-то оплаты, ни денежной. Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Вы знаете цифры. Мы выполняем, по году тоже будет выполнение. Александр Лукашенко:

Что настораживает в промышленности и на селе?

Анатолий Исаченко:

У нас все идет планово, настороженности никакой нет. Все обязательства, которые мы дали, мы выполняем. Спасибо за тот указ, который вы подписали по «Мясомолпрому», мы там тоже обязательства выполняем. Это дало возможность работать сельскому хозяйству более стабильно в финансовом плане. За первое полугодие мы получили где-то 75 миллионов прибыли, выручка увеличилась на одного работающего, практически 25 тысяч стало. Александр Лукашенко:

Вот в таком плане я готов тебе помогать и поддерживать. Помогли – обязательства выполняются – подъем пошел. Пожалуйста, по любому предприятию. Но не в бездну.

Также Анатолий Исаченко доложил Президенту об итогах развития Минской области за 7 месяцев. Все прогнозные показатели регион выполняет, по результатам 2019 года прирост должен составить порядка 105 %.