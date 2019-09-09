В Слуцком районе учёный смог вырастить на своём участке хлопок

Новости Беларуси. Житель Слуцкого района вырастил на своем участке хлопок. Мурат Бердыев живет в деревне Ануфровичи уже 15 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Приехал в Беларусь он из Туркменистана. Здесь обзавелся семьей и купил участок. Почти вся жизнь Мурата связана с сельским хозяйством: по одной из квалификации он ученый-агроном.

Доказать, что хлопок может расти в Беларуси, было мечтой нашего героя. Именно поэтому в начале июня он засадил семенами около 200 квадратных метров земли. Несмотря на вторую группу инвалидности и сложности с ходьбой, Мурат сажал растения собственноручно. Теперь ухаживать за урожаем ему помогает жена Ольга.

Мурат Бердыев:

Моя цель – я достиг того, что хлопок стал цвести. Плюс, еще даст урожай. Ну я, конечно, планирую увеличить посевную площадь. Здесь не зависит земля плодородная или не плодородная – ее можно саму подготовить для того, чтобы вырастить эту культуру.