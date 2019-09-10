В Беларуси потребительские цены в августе снизились

Новости Беларуси. В стране зафиксирована дефляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Индекс потребительских цен в августе составил 99,8%. Основным драйвером снижения цен стали продовольственные товары. Подешевели на 0,6% по сравнению с июлем.

В последний раз продовольственную дефляцию в Беларуси зафиксировали в июне 2019 года, тогда цены упали на 0,4%. В августе этого года продовольствие рекордно подешевело с августа 2017 года, тогда цены упали на 0,8 %. Напомним, МАРТ уже рекомендовал торговле не превышать предельно допустимые торговые надбавки на основные социально значимые товар