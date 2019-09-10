Будут выпускать авто, которые позволят не забыть детей на заднем сиденье

Новости мира. Мировые продажи электромобилей упали впервые в истории после того, как Китай сократил субсидирование их покупок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализация машин с электродвигателями рухнула на 14% – примерно до 128 тыс. В том числе снизились продажи в Китае и Северной Америке, при этом в Европе они увеличились.