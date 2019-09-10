Будут выпускать авто, которые позволят не забыть детей на заднем сиденье

Новости мира. Мировые продажи электромобилей упали впервые в истории после того, как Китай сократил субсидирование их покупок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реализация машин с электродвигателями рухнула на 14% – примерно до 128 тыс. В том числе снизились продажи в Китае и Северной Америке, при этом в Европе они увеличились.
Мировая ассоциация автопроизводителей и союз автомобильных компаний планируют начать выпуск автомобилей с системами уведомления водителей о необходимости проверить задние сиденья. Так, к 2025 году практически все новые автомобили будут оснащаться специальными аудио- и визуальными системами, которые будут напоминать водителям не оставлять детей на заднем сиденье без присмотра.
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