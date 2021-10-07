Новости экономики за 07.10.2021

Какую продукцию готовы реализовать предприятия Тамбовской области на белорусской биржевой площадке? Почему могут подешеветь некоторые лекарства? И что происходит с ценами на газ в Европе?

БУТБ поможет предприятиям Тамбовской области выйти на новые рынки. Этот российский регион традиционно входит в пятерку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в Центральном федеральном округе, поэтому предприятия области очень заинтересованы в расширении рынков сбыта. Производители зерновых и мукомольной продукции считают биржевую торговлю новым драйвером роста взаимного товарооборота. Кроме того, достаточно перспективной видится биржевая торговля гранулированными отрубями. Помимо торговли продукцией АПК, также планируется проработать возможность реализации на биржевых торгах гидравлической техники, тактической одежды и замороженных продуктов питания.

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