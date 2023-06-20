Прямой эфир

Лазаревич: БУТБ позволяет малому и крупному бизнесу встретиться. Как площадка поможет минским предприятиям?

20 июня 2023 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа активизирует работу с минскими предприятиями для импортозамещения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лазаревич: БУТБ позволяет малому и крупному бизнесу встретиться. Как площадка поможет минским предприятиям?-1

Торговая платформа на биржевой площадке промышленных и потребительских товаров позволяет заказчикам быстро находить аналоги, которые ранее импортировались из зарубежных стран. В свою очередь поставщики и производители могут расширять круг покупателей и выходить на новые рынки сбыта. Сейчас на выбор представлено около 6 000 товарных позиций: мясо и молочка, сельскохозяйственные, промышленные и потребительские товары, продукция химии и нефтехимии.

Лазаревич: БУТБ позволяет малому и крупному бизнесу встретиться. Как площадка поможет минским предприятиям?-4

Фото: Telegram-канал Мингорисполкома

 

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Есть очень много малых предприятий, которые ищут кому быть полезными. И вот биржа – это та площадка, которая позволяет и малому, и среднему, и крупному бизнесу встретиться в онлайн-пространстве, отработать какие-то вещи по поставке сырья комплектующих, улучшить логистику. И, конечно же, сделать более прозрачным наш процесс закупки товаров для наших промышленных предприятий.

Лазаревич: БУТБ позволяет малому и крупному бизнесу встретиться. Как площадка поможет минским предприятиям?-7

Отметим, сервисом импортозамещения активно интересуются иностранные компании, в первую очередь российские резиденты. Поэтому одна из приоритетных задач на перспективу – привлечь на торги участников-нерезидентов.

# Государственная политика в области промышленности # Экономика # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский павильон работает в Китае на Международной инвестиционной и торговой выставке стран ШОС
17 июня 2023 07:40

Белорусский павильон работает в Китае на Международной инвестиционной и торговой выставке стран ШОС

ВВП Беларуси за 5 месяцев составил 100,9%
16 июня 2023 20:30

ВВП Беларуси за 5 месяцев составил 100,9%

Посол Таджикистана в Беларуси: мы будем делать акцент на сотрудничество в агросфере, промышленности
15 июня 2023 18:52

Посол Таджикистана в Беларуси: мы будем делать акцент на сотрудничество в агросфере, промышленности