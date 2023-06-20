Лазаревич: БУТБ позволяет малому и крупному бизнесу встретиться. Как площадка поможет минским предприятиям?

Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа активизирует работу с минскими предприятиями для импортозамещения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торговая платформа на биржевой площадке промышленных и потребительских товаров позволяет заказчикам быстро находить аналоги, которые ранее импортировались из зарубежных стран. В свою очередь поставщики и производители могут расширять круг покупателей и выходить на новые рынки сбыта. Сейчас на выбор представлено около 6 000 товарных позиций: мясо и молочка, сельскохозяйственные, промышленные и потребительские товары, продукция химии и нефтехимии.

Фото: Telegram-канал Мингорисполкома

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Есть очень много малых предприятий, которые ищут кому быть полезными. И вот биржа – это та площадка, которая позволяет и малому, и среднему, и крупному бизнесу встретиться в онлайн-пространстве, отработать какие-то вещи по поставке сырья комплектующих, улучшить логистику. И, конечно же, сделать более прозрачным наш процесс закупки товаров для наших промышленных предприятий.