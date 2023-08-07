Эксперты: цены на мировом рынке недвижимости продолжат расти

2023 год вполне может стать рекордным по количеству сделок с квартирами на рынке Минска и областных центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стимулировало спрос изменение ставки рефинансирования, которая за первое полугодие снижалась шесть раз с 12 % до 9,5 % годовых. В результате этого ставки по кредитам на недвижимость также пошли вниз. Спрос на недвижимость растет и по всему миру. Эксперты объясняют это поиском инвесторами безопасных ниш для вложения своих капиталов, ростом мирового рынка недвижимости с точки зрения удобства электронных платежей. В обозримом будущем почти на четверть прибавят в цене квартиры и дома в Арабских Эмиратах, Индии и на Мальдивах. В полтора раза взлетит ценник на жилье в Восточной Африке.