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Эксперты: цены на мировом рынке недвижимости продолжат расти

07 августа 2023 17:45
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2023 год вполне может стать рекордным по количеству сделок с квартирами на рынке Минска и областных центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты: цены на мировом рынке недвижимости продолжат расти-1

Стимулировало спрос изменение ставки рефинансирования, которая за первое полугодие снижалась шесть раз с 12 % до 9,5 % годовых. В результате этого ставки по кредитам на недвижимость также пошли вниз. Спрос на недвижимость растет и по всему миру. Эксперты объясняют это поиском инвесторами безопасных ниш для вложения своих капиталов, ростом мирового рынка недвижимости с точки зрения удобства электронных платежей. В обозримом будущем почти на четверть прибавят в цене квартиры и дома в Арабских Эмиратах, Индии и на Мальдивах. В полтора раза взлетит ценник на жилье в Восточной Африке.

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# Недвижимость # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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