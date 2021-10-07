​Литовцам предложили рассрочку на оплату отопления

Цены на газ на мировом рынке снизились. В ходе торгов котировки опускались ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров. Эксперты объясняют резкие колебания цен на газ в Европе в том числе и низкой заполненностью европейских газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на газ в Европе начали расти в апреле и с тех пор поднялись в восемь раз. Если считать с мая 2020 года, когда цены просели на фоне пандемии и падения спроса на энергоносители, котировки выросли уже в 30 раз. Эксперты предупреждают, что с приближением зимы в Евросоюзе усиливается «энергетическая бедность» и примерно у 80 миллионов европейцев вскоре может не хватить денег, чтобы оплачивать счета за газ и электроэнергию. 7 миллионов домохозяйств уже сейчас оказались перед угрозой отключения подачи энергоресурсов за неуплату. Эту проблему еще больше усугубляют пандемия и вызванные этим сложности на рынке труда и в экономике в целом.

К слову, власти Вильнюса предложили горожанам оплачивать счета за отопление, которые будут приходить этой зимой, в рассрочку: «Вся разница или неоплаченная часть цены будет предложена к оплате в летние месяцы, когда жители платят только за горячее водоснабжение».