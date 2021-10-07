Владимир Семашко о сотрудничестве Беларуси и России: уже есть тот товарооборот, который имели за весь прошлый год

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

У нас товарооборот с Российской Федерацией по итогам восьми месяцев был 124,3 %, очень высокий темп. А если взять по Владивостоку и Приморскому краю, то там у нас товарооборот около 150 % в этом году, мы сегодня подводили итоги за восемь месяцев, мы уже имеем тот товарооборот, который имели за весь прошлый год.