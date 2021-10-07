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Владимир Семашко о сотрудничестве Беларуси и России: уже есть тот товарооборот, который имели за весь прошлый год

07 октября 2021 11:07
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Новости Беларуси. Беларусь стала ближе для жителей Дальнего Востока России. В столице Приморского края официально открылось отделение нашего Посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко о сотрудничестве Беларуси и России: уже есть тот товарооборот, который имели за весь прошлый год-1

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
У нас товарооборот с Российской Федерацией по итогам восьми месяцев был 124,3 %, очень высокий темп. А если взять по Владивостоку и Приморскому краю, то там у нас товарооборот около 150 % в этом году, мы сегодня подводили итоги за восемь месяцев, мы уже имеем тот товарооборот, который имели за весь прошлый год.

# Беларусь-Россия # Экономика # Владимир Семашко # Фотофакт

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