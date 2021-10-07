Новости Беларуси. Новый резидент «Великого камня» будет выпускать интерактивные банкоматы и аптечные терминалы. С использованием таких банкоматов время проведения основных финансовых операций будет сокращено до 30 секунд. Терминал аптечного самообслуживания позволит проводить анализ рецепта, выбирать лекарства (до 500 наименований) и выдавать их пользователю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, цены на некоторые лекарства могут снизиться. По информации Министерства здравоохранения, в соответствии с новым указом теперь розничный продавец при формировании конечной цены будет обязан учитывать скидку, которую получил от оптового поставщика. Также для обеспечения единых подходов к ценообразованию негосударственным аптечным сетям по аналогии с государственными разрешили суммировать оптовую и торговую надбавки при формировании розничных цен.