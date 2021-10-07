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Новый резидент «Великого камня» будет выпускать интерактивные банкоматы и аптечные терминалы

07 октября 2021 15:26
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Новости Беларуси. Новый резидент «Великого камня» будет выпускать интерактивные банкоматы и аптечные терминалы. С использованием таких банкоматов время проведения основных финансовых операций будет сокращено до 30 секунд. Терминал аптечного самообслуживания позволит проводить анализ рецепта, выбирать лекарства (до 500 наименований) и выдавать их пользователю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новый резидент «Великого камня» будет выпускать интерактивные банкоматы и аптечные терминалы-1

К слову, цены на некоторые лекарства могут снизиться. По информации Министерства здравоохранения, в соответствии с новым указом теперь розничный продавец при формировании конечной цены будет обязан учитывать скидку, которую получил от оптового поставщика. Также для обеспечения единых подходов к ценообразованию негосударственным аптечным сетям по аналогии с государственными разрешили суммировать оптовую и торговую надбавки при формировании розничных цен.  

Больше новостей экономики за 7 октября читайте здесь.  

# Инновации # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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