Новости экономики за 06.08.2019

Новости Беларуси. Что можно будет купить на борту самолета, где школьники смогут бесплатно заниматься спортом, и в какой продукции белорусского производства заинтересованы предприниматели из Индии? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Товарооборот Беларуси и Индии по итогам 2019 года может составить 600 миллионов долларов. Отечественный экспорт за полгода приблизился к отметке 300 миллионов долларов. Продаем калийные удобрения, нефтепродукты, бумагу. В проекте – совместный выпуск тракторов и комбайнов. Кроме того, зарубежные партнеры заинтересованы сотрудничать с белорусами в сфере здравоохранения. Их привлекают наши технологии.

Наша страна подписала контракты более чем со 180 странами мира. Сейчас Беларусь готова к более тесному сотрудничеству с Бангладеш, Шри-Ланкой и Непалом.