Новости экономики за 06.08.2019

Новости Беларуси. Что можно будет купить на борту самолета, где школьники смогут бесплатно заниматься спортом, и в какой продукции белорусского производства заинтересованы предприниматели из Индии? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Товарооборот Беларуси и Индии по итогам 2019 года может составить 600 миллионов долларов. Отечественный экспорт за полгода приблизился к отметке 300 миллионов долларов. Продаем калийные удобрения, нефтепродукты, бумагу. В проекте – совместный выпуск тракторов и комбайнов. Кроме того, зарубежные партнеры заинтересованы сотрудничать с белорусами в сфере здравоохранения. Их привлекают наши технологии.
Наша страна подписала контракты более чем со 180 странами мира. Сейчас Беларусь готова к более тесному сотрудничеству с Бангладеш, Шри-Ланкой и Непалом.
Андрей Ржеусский, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Индии, Бангладеш, Непале, Шри-Ланке (по совместительству):
По сельхозпродукции мы пытаемся поставлять. У нас есть очень неплохие наработки по оказанию содействия механизации сельского хозяйства Бангладеш за счет того, что есть у нас какие-то наработки. Это поставка полного цикла оборудования для производства молочных продуктов, мясных продуктов. То есть перспективы у нас огромные.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Очень широкая линейка товаров, начиная от IT-сферы, заканчивая деревообработкой, фармацевтикой, машиностроением. Потенциал огромный.
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