«Каменный Лог» втрое увеличит пропускную способность

Новости Беларуси. Пропускная способность «Каменного Лога» после реконструкции увеличится в три раза. Ремонт начнется в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он пройдет в три этапа и значительно изменит работу пропускного пункта.

К примеру, специалисты планируют внедрить специальную систему, которая поможет оптимизировать работу «Каменного Лога». Ее суть в том, что в зависимости от количества автомобилей на въезд и выезд будет меняться и число пропускных каналов.