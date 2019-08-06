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«Каменный Лог» втрое увеличит пропускную способность

06 августа 2019 06:49
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Новости Беларуси. Пропускная способность «Каменного Лога» после реконструкции увеличится в три раза. Ремонт начнется в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он пройдет в три этапа и значительно изменит работу пропускного пункта.

«Каменный Лог» втрое увеличит пропускную способность-1

К примеру, специалисты планируют внедрить специальную систему, которая поможет оптимизировать работу «Каменного Лога». Ее суть в том, что в зависимости от количества автомобилей на въезд и выезд будет меняться и число пропускных каналов.

«Каменный Лог» втрое увеличит пропускную способность-4

Это не единственное нововведение. Изменится процесс проведения таможенного контроля. На время реконструкции пропускной пункт закрывать не будут. Планируется, что финансовые средства на реализацию этого проекта выделит Европейский инвестиционный банк.

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# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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