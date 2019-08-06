Школьники бесплатно смогут тренироваться на стадионах и спортивных аренах

Новости Беларуси. Для белорусских школьников и воспитанников спортивных школ посещение стадионов и арен будет бесплатным. Соответствующий указ глава государства подписал 5 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведение заключается в том, что отныне собственник оплачивает счета за коммунальные услуги самостоятельно. Раньше эта сумма выставлялась спортивным школам либо общеобразовательным учреждениям.

В Минске материальную помощь к учебному году получат более 26,5 тысяч многодетных семей. Единовременное социальное пособие на подготовку к школе – это 30 % бюджета прожиточного минимума или 69 рублей на одного ребенка.