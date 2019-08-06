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Уборочная – 2019. В Беларуси убрано зерновых с 70% площадей

06 августа 2019 09:07
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к 5 миллионам тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому дню обмолочено почти 70% площадей. Первой в стране завершает жатву Брестская область. В закромах – 1 миллион 129 тысяч тонн.

Уборочная – 2019. В Беларуси убрано зерновых с 70% площадей-1

В некоторых хозяйствах зерновые культуры убраны полностью. Часть техники направляется на помощь хлеборобам в других районах. Второй по темпам уборки – Гродненский регион. Уже сегодня здесь будет преодолён миллионный рубеж.

Намолот Минской области составляет 1 миллион 186 тысяч тонн. Свыше 60 % зерновых убрано в Гомельской и Могилёвской областях. Аграрии северного региона включились в жатву последними. К этому дню удалось собрать 504 тысячи тонн.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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