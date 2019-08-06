Дорожная карта по развитию сотрудничества подписана на Молодёжном IT-форуме Беларуси и Узбекистана

Новости Беларуси. О будущем – на одном языке. Первое соглашение молодежного IT-форума Беларуси и Узбекистана уже подписано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это дорожная карта по развитию сотрудничества. В ней отражен дальнейший план действий для обеих сторон на ближайший год. Так, молодежи предстоят переговоры с IT-компаниями об организации онлайн-курсов по программированию, проведение онлайн-хакатона, посещение технопарков и других инновационных площадок.

Сегодня у молодых гостей из Узбекистана будет возможность представить и свои проекты.

Саид Фахрон, программист (Узбекистан):

Я участник проекта Digital generation. Этот проект был направлен на то, что мы собираем лучших участников со всей республики и каждый из них должен был научить как минимум 5-10 учеников. Мое направление – это медиа. Мы хотим сотрудничать с нашими белорусскими партнерами по поводу съемки партнерских видео, сотрудничество именно в плане разработки и монтажа профессиональных видео и рекламных роликов.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Сотрудничая плотно межгосударственно, мы не можем забывать о молодежи. Вот сегодняшняя площадка – подтверждение этому. И такое интересное и прогрессивное направление, как IT-сфера, должно быть открыто для молодежи обоих государств.