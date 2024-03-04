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Новости экономики за 04.03.2024

04 марта 2024 16:49
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Аналитики Евразийского банка развития пояснили, почему в Беларуси сохраняется высокий рост зарплат. И какой проект реализуют белорусские нефтяники?

О наиболее заметных новостях деловой сферы расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАБР: В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТСЯ ВЫСОКИЙ РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Новости экономики за 04.03.2024-1

В Беларуси сохраняется высокий рост заработной платы. В начале года изменение этого показателя в реальном выражении оценили в 11,8 % год к году. По мнению аналитиков Евразийского банка развития, во многом это стало следствием повышения базовой ставки с 1 января до 250 рублей. Напомним, номинальная начисленная средняя зарплата в январе составила почти 2 000 рублей – это в целом по стране, а в Минске традиционно цифры выше – 2 698 рублей.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская

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