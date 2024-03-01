Сливочное масло, сухое молоко и сыр – белорусская молочная продукция пользуется наибольшим спросом у российских участников биржевых торгов. Компании из России почти в 7 раз увеличили сумму сделок на белорусской бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала года наторговали на более чем 130 миллионов долларов. Больше половины всего товарооборота приходится на продукцию сельского хозяйства. Рекордную динамику показывает экспорт через биржу белорусских товаров в Россию. За 2 месяца прошлого года это были 3 миллиона долларов, в этом году уже преодолена отметка в 97 миллионов долларов. На бирже сегодня аккредитованы свыше 3 700 субъектов хозяйствования из 52 регионов России.