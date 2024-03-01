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Нацбанк: в Беларуси растёт доверие к национальной валюте

01 марта 2024 16:59
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Белорусы отдают предпочтение вкладам в национальной валюте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта тенденция продолжилась и с началом этого года. В январе прирост на 3 %, и это максимальный уровень с 2015 года.

Нацбанк: в Беларуси растёт доверие к национальной валюте-1

За прошлый год срочные рублевые депозиты физлиц выросли на четверть. На вкладах уже более 8 миллиардов рублей. Стимулом для размещения средств в банках по-прежнему остается привлекательный уровень доходности. В январе средняя процентная ставка по новым вкладам в рублях на срок от года до 2 лет составила 12,8 % годовых, по новым срочным вкладам – 9,75 %.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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