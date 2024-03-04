«Белоруснефть» будет добывать импортозамещающий кварцевый песок

«Белоруснефть» запускает уникальное горно-обогатительное производство кварцевого песка в Малоритском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Белоруснефть» запускает уникальное горно-обогатительное производство кварцевого песка в Малоритском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это один из самых амбициозных проектов белорусских нефтяников за последние годы. Он позволит сократить расходы на 30 % при проведении операций по гидроразрыву пласта, укрепить сырьевую независимость компании и импортозаместить продукцию, которую раньше приходилось закупать за рубежом. Фракционный кварцевый песок необходим для добычи трудноизвлекаемых запасов черного золота. Годовая производительность завода около 50 тысяч тонн готовой продукции.
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