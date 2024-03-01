Большинство стран БРИКС поддержали расчёты в нацвалютах и отказ от доллара

Большинство стран БРИКС поддержали отказ от доллара и переход к расчетам в национальных валютах. Таков итог встречи министров финансов и глав центробанков экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году страны объединения сфокусируются на работе платежных систем. В том числе на развитии финансовых технологий. Рассматривается и создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару. Предположительно курс новой валюты будет рассчитываться на основе корзины, куда будут входить валюты всех участников международного объединения.