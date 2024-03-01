Прямой эфир

Новости экономики за 01.03.2024

01 марта 2024 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Готовы ли страны БРИКС отказаться от расчетов в долларах? И почему у белорусов растет доверие к национальной валюте? А также какие подозрительные денежные переводы теперь смогут блокировать банки?

Деловой обзор Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 01.03.2024-1

В БЕЛАРУСИ БУДУТ ОБЛАГАТЬ НАЛОГОМ ДОХОДЫ ОТ КРИПТОВАЛЮТЫ

С 1 января 2025 года доходы от майнинга криптовалют будут облагаться налогом. Согласно действующему законодательству, физлицам сегодня можно владеть, майнить и отчуждать криптовалюты – это не является предпринимательской деятельностью. Проблемы могут возникнуть там, где человек советует и помогает другим людям купить крипту – это уже незаконно. Нарушители рискуют получить большой штраф и лишиться дохода – его могут конфисковать.

Новости экономики за 01.03.2024-4

БАНКИ БУДУТ БЛОКИРОВАТЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ БЕЛОРУСОВ

Белорусские банки с 1 марта получили право блокировать платежи физлиц, если посчитают их подозрительными. Определяться это будет по целой группе индикаторов: например, платеж идет с одного IP-адреса, а через 10 минут уже с другого или проводится впервые при нетипичных условиях. Банки будут приостанавливать операции на двое суток, в течение которых могут связаться с клиентами для уточнения ситуации. Информация о подозрительных операциях поступит в систему обработки инцидентов Нацбанка, после чего 4 раза в сутки будет перенаправляться в коммерческие банки.

Читайте также:

Нацбанк: в Беларуси растет доверие к национальной валюте

Большинство стран БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах и отказ от доллара

Компании из России почти в 7 раз увеличили сумму сделок на белорусской бирже

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
В Белстате подсчитали, на что белорусы тратят деньги
29 февраля 2024 17:06

В Белстате подсчитали, на что белорусы тратят деньги

Второй завод белорусского «АМКОДОРА» cтроится в Башкортостане
29 февраля 2024 17:06

Второй завод белорусского «АМКОДОРА» cтроится в Башкортостане

Новости экономики за 29.02.2024
29 февраля 2024 17:06

Новости экономики за 29.02.2024