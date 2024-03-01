Новости экономики за 01.03.2024

Готовы ли страны БРИКС отказаться от расчетов в долларах? И почему у белорусов растет доверие к национальной валюте? А также какие подозрительные денежные переводы теперь смогут блокировать банки? Деловой обзор Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БЕЛАРУСИ БУДУТ ОБЛАГАТЬ НАЛОГОМ ДОХОДЫ ОТ КРИПТОВАЛЮТЫ С 1 января 2025 года доходы от майнинга криптовалют будут облагаться налогом. Согласно действующему законодательству, физлицам сегодня можно владеть, майнить и отчуждать криптовалюты – это не является предпринимательской деятельностью. Проблемы могут возникнуть там, где человек советует и помогает другим людям купить крипту – это уже незаконно. Нарушители рискуют получить большой штраф и лишиться дохода – его могут конфисковать.