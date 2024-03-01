Новости экономики за 01.03.2024
Готовы ли страны БРИКС отказаться от расчетов в долларах? И почему у белорусов растет доверие к национальной валюте? А также какие подозрительные денежные переводы теперь смогут блокировать банки?
Деловой обзор Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В БЕЛАРУСИ БУДУТ ОБЛАГАТЬ НАЛОГОМ ДОХОДЫ ОТ КРИПТОВАЛЮТЫ
С 1 января 2025 года доходы от майнинга криптовалют будут облагаться налогом. Согласно действующему законодательству, физлицам сегодня можно владеть, майнить и отчуждать криптовалюты – это не является предпринимательской деятельностью. Проблемы могут возникнуть там, где человек советует и помогает другим людям купить крипту – это уже незаконно. Нарушители рискуют получить большой штраф и лишиться дохода – его могут конфисковать.
БАНКИ БУДУТ БЛОКИРОВАТЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ БЕЛОРУСОВ
Белорусские банки с 1 марта получили право блокировать платежи физлиц, если посчитают их подозрительными. Определяться это будет по целой группе индикаторов: например, платеж идет с одного IP-адреса, а через 10 минут уже с другого или проводится впервые при нетипичных условиях. Банки будут приостанавливать операции на двое суток, в течение которых могут связаться с клиентами для уточнения ситуации. Информация о подозрительных операциях поступит в систему обработки инцидентов Нацбанка, после чего 4 раза в сутки будет перенаправляться в коммерческие банки.
Читайте также:
Нацбанк: в Беларуси растет доверие к национальной валюте
Большинство стран БРИКС поддержали расчеты в нацвалютах и отказ от доллара
Компании из России почти в 7 раз увеличили сумму сделок на белорусской бирже