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Номинальная начисленная средняя зарплата в стране за год выросла почти на 20%

27 февраля 2024 16:59
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Номинальная начисленная средняя зарплата в стране за год выросла почти на 20 %. И если в начале 2023 года это были 1 685 рублей, то январские показатели 2024 года приближаются к 2 000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Номинальная начисленная средняя зарплата в стране за год выросла почти на 20%-1

Это в целом по стране. Традиционно выше цифры в Минске. По данным Белстата, средний заработок в столице составляет 2 698 рублей. По видам экономической деятельности традиционно лидирует сфера информации и связи, где до вычета налогов зарабатывали в среднем 5 000 рублей, а также финансовая и страховая деятельность – 3,5 тысячи рублей. Напомним, правительство заложило на 2024 год рост зарплат в бюджетном секторе до 1 634 рублей. По итогам 2023 года средний уровень заработков бюджетников достиг 1 484 рублей. Таким образом, в 2024-м ожидается подъем зарплат бюджетников на двузначный процент.

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# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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