«Показатели достаточно хорошие» – в Мингорисполкоме подвели экономические итоги за 2023-й

Минск в 2023-м вышел на восстановительную динамику по всем показателям. Итоги работы столичной экономики за прошедший год подвели сегодня, 27 февраля, в Мингорисполкоме. Участие в заседании приняла председатель Совета Республики, уполномоченный представитель Президента по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, валовой региональный продукт превысил отметку в 100 %. На протяжении всего года под особым контролем была работа предприятий. Как итог – прибавили 15,5 % в выручке. Значительно сократилось число убыточных объектов и должников. Вместе с тем увеличились зарплаты. Хорошие показатели отмечают и в других областях. Растут объемы розничного и оптового товарооборота, иностранных инвестиций. В 2024-м акцент сделают на социально-экономическом развитии и улучшении жизни граждан. Для решения поставленных задач есть и кадровый, и финансовый потенциал. К слову, показатели на начало года многообещающие.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Показатели достаточно хорошие, мы уверены в том, что правильно двигаемся. 2024 год, мы видим уже результаты наши за январь, предварительно мы пока выполняем все показатели, доведенные правительством Республики Беларусь.

Кроме того, в 2023-м была выполнена программа по импортозамещению на сумму более 2 миллиардов долларов. В ней участвовали свыше 300 субъектов хозяйствования. За прошедший год им удалось выпустить свыше 500 новых наименований продукции.