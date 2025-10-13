Вместо дома – груды хлама. Последствия настоящего урагана устраняют в Беларуси

В Беларуси устраняют последствия непогоды. Накануне вечером стихия испытывала на прочность северо-восточную часть страны. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Падали деревья, не выдерживали кровли, нарушалось электроснабжение – без света оказались десятки населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Холодный фронт циклона «Герхард», сопровождаемый сильными ливнями и шквалистым ветром, продолжает движение в юго-восточном направлении и несет за собой ухудшение погоды: заморозки и первый снег.

Еще вчера здесь стоял профилакторий. Сегодня лишь груды обломков. По словам очевидцев, сильный ветер сложил здание, словно карточный домик, всего за несколько секунд. Удивительно, но ураган был крайне избирательным. Для многих сотрудников хозяйства прошел почти незаметно, а кого-то и вовсе застал уже дома. Рабочая смена телятницы Татьяны Воропаевой вчера закончилась буквально за полчаса до происшествия. После работы она ненадолго зашла к подруге, которая живет рядом с фермой.

Татьяна Воропаева, телятница сельхозпредприятия «Друть-Агро»:

Иду от соседки, смотрю: директора машина стоит и пожарная. Вижу: телятник лежит – все у меня опустилось.

Несмотря на масштабы повреждений, животных удалось спасти. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Операция по спасению телят, которых буквально поодиночке доставали из-под обломков, заняла полтора часа. Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:

Спасателями совместно с работниками хозяйства животные были извлечены из-под обрушившихся конструкций и не пострадали.



Максим Панасик, директор сельхозпредприятия «Друть-Агро»:

Конечно, было страшно, но спасибо всем, помогли.

Сейчас всех спасенных телят уже расселили по другим фермам хозяйства, но это лишь временная передержка. У животных впереди новоселье, реконструкция нового комплекса, которая уже шла в хозяйстве, получила срочный статус. В Круглянском районе шквалистый ветер разрушил здание телятника – 75 животных спасены.