Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок.

В ЕС воры похитили 170 редких изданий книг русских классиков на 3,3 миллиона долларов. В основном уносили тома Пушкина, но не оставили без внимания и Лермонтова с Гоголем. Заказчик так и не установлен. Поиграем в детективов и попробуем понять, кто из известных персонажей мог потратить миллионы на вечное.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Это по Европе мечется Фридман с Авеном. То ли пытаясь заслужить прощение на бывшей родине, то ли мутя очередную аферу ради родин новых. Этот вариант придется, наверное, отбросить. Ибо у этих кишка тонка, во-первых, да и во-вторых, тоже.

Кражу могли бы совершить азартные игроки из тех, которые рассуждали так. Идет русский канцелинг, отмена русской культуры, и скоро ничего русского в Европе не останется. Ни балетов, ни опер, ни фильмов, ни книг.

Так вот, если редкие русские книги скупить, то потом они должны взлететь в цене, думали они. И ошибались. Ведь ежели уже и русские книги исчезнут, то западному обществу вообще ничего не нужно будет ни покупать, ни продавать, потому что зачем нужен мир без России?

Однако давайте прочитаем с вами внимательно, что об этом писали сами общеевропейцы. Тактика в каждом городе была в целом одинаковой. Два человека использовали поддельные документы, чтобы заказать редкие русские книги. Их легенды различались, и это были не всегда одни и те же люди. В Варшаве они выдавали себя за словаков, в Хельсинки – за поляков, в Риге утверждали, что они украинские беженцы, которые хотят изучить историю России. Так об этом писала газета Guardian.

Что ж, девчонки, мы с вами даже можем назвать эти две фамилии. Ну? Да, я знал, что вы угадаете. Хайли-лайкли. Это, конечно же, русские. Это они, Петров и Боширов. Почему? Да просто больше некому. Вот почему. Где там ваш детективный гонорар? Да, и подайте мне трубку со скрипкой, плиз.