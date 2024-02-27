Взаимная торговля между странами СНГ прибавила около 30%
На фоне непростой геополитической обстановки в мире и непрекращающегося давления со стороны западных стран СНГ необходимо консолидировано выступать на международной арене. Об этом заявил генсек Содружества в ходе заседания Совета постоянных полномочных представителей государств – участников организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой связи повышенное внимание безопасности. Взаимодействие в этом направлении укрепляется: в СНГ действуют антитеррористический центр, бюро по координации борьбы с организованной преступностью, налажен контакт между силовыми структурами. Это позволит не только обеспечить безопасность, но и устойчиво держать позиции на международной арене. Что касается экономического сотрудничества, вопреки всем прогнозам и санкциям, государства СНГ не только удержали показатели, но и вышли в плюс. Взаимная торговля и вовсе прибавила около 30 %. Заметно активизировалось сотрудничество в инновационной сфере.
Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Увеличилось сотрудничество в инновационной сфере. Молодцы белорусы – сейчас продвигают машиностроительные проекты в Казахстане, других республиках Содружества Независимых Государств, строят там предприятия по сборке сельскохозяйственной продукции. Мы сейчас существенно нарастили взаимодействие в экономических делах, культурной сфере и так далее.
На заседании также рассмотрели предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет 24 мая в Ашхабаде.