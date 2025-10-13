Сколько стоит капремонт дома – замминистра ЖКХ назвал цифру

С какими результатами идем к завершению Года благоустройства? Почему порядок – дело не только государственное? Кто самый порядочный в Минской области и что в топе коммунальных чаяний белорусов?

Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Капитальный ремонт жилья тоже – серьезная задача, серьезная проблема. И на сегодня, хочу сказать, мы вышли на определенный уровень – это более трех миллионов квадратных метров в год. В принципе, это те показатели, которые за последнюю пятилетку… Ну, если раньше мы делали 1,6 максимум… Ну, какие это цифры, что это говорит? Это порядка 3 % от всего многоквартирного жилфонда, эксплуатируемого в стране.

Конечно же, и тут можно сказать, что этого недостаточно. Понятно, что жилищный фонд у нас в основном 70 % – это до 90-х годов постройки, конечно, он требует определенного внимания. Но максимально в рамках текущего ремонта, в рамках переоснащения и модернизации тепловых узлов, установки автоматики, современных систем регулирования тепловых носителей, текущего ремонта подъезда, замены лифтов отработавших сроки. Это все мероприятия, которые позволяют продлить сроки межремонтные до проведения капитального ремонта.

Алена Сырова, СТВ:

А сколько государство вообще на это денег тратит? Потому что, знаете, обычно вот, даже с тем, с кем сталкивалась из переживших капитальный ремонт, они говорят: там неудобства, тут неудобства. Бывают и нюансы: там затекло, там сломалось, и вот мне надо переделывать. Я говорю: слушай, ты подумай, сколько в принципе стоит вся вот эта замена. У меня такого ответа нет. У вас он есть?

Андрей Ромашко:

Ну, на сегодня порядка 70 % от стоимости всего капитального ремонта в стране – это чисто бюджетное финансирование. То есть мы в рамках отчислений ежемесячных на капитальный ремонт покрываем 30 % только.

Алена Сырова:

А стоимость?

Андрей Ромашко:

Ну, это порядка 100 миллионов.

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