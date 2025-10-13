ИИ заменит человека? На выставке в Минске показали достижения отечественной роботехники

От комплекса для диагностики заболеваний легких до симулятора беспилотных автомобилей. Более 150 разработок в области искусственного интеллекта представлено на Международном форуме IT-Академграда. В экспозиции – решения для здравоохранения, образования, промышленности, энергетики, экологии и киберзащиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработки в области ИИ и робототехники сегодня открывают новые горизонты и возможности для человечества. Эти технологии решают сложные задачи, улучшают качество нашей жизни, а иногда просто упрощают ее.

Одно из решений, представленных на выставке, – комплекс для безопасного перехода проезжей части. Теперь пешеходам не нужно нажимать на специальное устройство, чтобы загорелся зеленый свет: прохожих распознает искусственный интеллект.

Мария Буракова, учащаяся Минского радиотехнического колледжа: Моя разработка заключается в оснащении пешеходных переходов камерами и одноплатными компьютерами, на которых будет обрабатываться видео с камер с помощью нейросетей. Это позволяет автоматизировать систему переключения светофорного оборудования и также в зависимости от количества людей варьировать время ожидания для пешеходов.

Видеокамеры сегодня устанавливают не только на дорогах, но и в общественных местах, торговых центрах и на предприятиях. Они помогают обеспечивать безопасность и контролировать ситуацию. Часто видеоданные объемные. Терабайты информации переполняют серверы. Разработчики предложили решение. Новое устройство сжимает видео без потери качества.

Семен Нечаев, директор компании:

Здесь используется целая серия алгоритмов на основе искусственного интеллекта, которые позволяют выделить значимые области. Значимые области не сжимаются. Фоновые изображения, которые являются в данном кадре незначительными, сжимаются в большей степени. Кроме того, идет обработка самого видеосигнала с точки зрения количества передаваемых цветов.

Инновации и упрощают производственные процессы, повышая эффективность труда. Это плечевой модуль робота. Разработка может успешно заменить человека. К примеру, аппарат способен поднимать различные грузы небольшой массы или сортировать заводские детали. Может выполнить и другие задачи.

Подробности в видео.

Программа форума рассчитана на два дня. Завтра, 14 октября, состоятся презентации стартапов отечественных IT-компаний и проектов белорусских школьников, работающих с технологиями ИИ. Они представят интеллектуальные роботы-гуманоиды, системы для помощи людям с нарушениями зрения, умные солнечные панели.