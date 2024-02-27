Египетский бизнес заинтересован в биржевой торговле с Беларусью. Использование инструментов биржевого механизма позволит существенно упростить работу египетских компаний на рынке Беларуси за счет организации непосредственного взаимодействия между предприятиями реального сектора двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители деловых кругов Египта отмечают, что сейчас особенно благоприятный климат для укрепления торгово-экономических отношений между государствами и биржевой механизм идеально впишется в египетскую бизнес-модель. Ожидается, что белорусская сторона наладит поставки пиломатериалов, молочной продукции, сахара и других товаров, импортировать будем полимерные изделия, хлопковую пряжу и плодоовощную продукцию.

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