Белорусские компании успешно представили свою продукцию на продовольственной выставке в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в экспозиции приняли 20 белорусских предприятий пищевой промышленности. Они продемонстрировали широкую линейку мясной, молочной, рыбной продукции, а также соусов и соков. Наиболее масштабно на белорусском стенде был представлен экспортный потенциал предприятий гродненского региона. В результате переговоров с руководством белорусских предприятий были подписаны контракты на поставку продуктов питания на рынки стран региона.

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