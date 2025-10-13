В честь профессионального праздника в Купаловском театре наградили лучших работников культуры

За плодотворный труд и высокие достижения грамотами и благодарностями отметили деятелей культуры со всех уголков нашей страны. В зале собрались артисты, музыканты, режиссеры, сотрудники школ искусств.

Татьяна Цегалко, директор Дворца культуры Молодечно: Эта награда очень значима для коллектива Дворца культуры города Молодечно, потому что тот объем мероприятий и тот энтузиазм, с которым работает коллектив, достоин награды, поощрения, признания. И это признание сегодня свершилось.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Культура всегда была очень мощным инструментом для того, чтобы рассказать нам, белорусам, да и всему миру, кто мы, что мы, какие у нас ценности, к чему мы идем, как живем. Поэтому роль культуры всегда была, есть и будет очень значимой для государства.

В Беларуси в сфере культуры трудятся более 42 тысяч человек. Они не только сохраняют, но и приумножают наши национальные ценности.