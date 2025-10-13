Прямой эфир

В честь профессионального праздника в Купаловском театре наградили лучших работников культуры

13 октября 2025 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лучших работников культуры чествовали в Купаловском театре. Церемонию награждения приурочили ко Дню работников культуры, который отмечался накануне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь профессионального праздника в Купаловском театре наградили лучших работников культуры-2

За плодотворный труд и высокие достижения грамотами и благодарностями отметили деятелей культуры со всех уголков нашей страны. В зале собрались артисты, музыканты, режиссеры, сотрудники школ искусств.

В честь профессионального праздника в Купаловском театре наградили лучших работников культуры-4

Татьяна Цегалко, директор Дворца культуры Молодечно:
Эта награда очень значима для коллектива Дворца культуры города Молодечно, потому что тот объем мероприятий и тот энтузиазм, с которым работает коллектив, достоин награды, поощрения, признания. И это признание сегодня свершилось.

В честь профессионального праздника в Купаловском театре наградили лучших работников культуры-6

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Культура всегда была очень мощным инструментом для того, чтобы рассказать нам, белорусам, да и всему миру, кто мы, что мы, какие у нас ценности, к чему мы идем, как живем. Поэтому роль культуры всегда была, есть и будет очень значимой для государства.

В Беларуси в сфере культуры трудятся более 42 тысяч человек. Они не только сохраняют, но и приумножают наши национальные ценности.

# Руслан Чернецкий # Культура # Культура Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Европе крадут русскую классику! Муковозчик попробовал назвать имена похитителей
13 октября 2025 17:23

В Европе крадут русскую классику! Муковозчик попробовал назвать имена похитителей

С какими проблемами белорусы чаще всего обращаются в службу 115?
13 октября 2025 17:20

С какими проблемами белорусы чаще всего обращаются в службу 115?

Betera организовывает трансляции матчей сборной Беларуси по футболу и радует болельщиков подарками
13 октября 2025 17:19

Betera организовывает трансляции матчей сборной Беларуси по футболу и радует болельщиков подарками