Нгуен Тхи Ким Нган в Беларуси: Будем развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме, в гуманитарной сфере

Новости Беларуси. Беларусь и Вьетнам по итогам 2019 года существенно увеличат товарооборот. Речь идет о приросте на 70 %. Перспективы двустороннего сотрудничества сегодня, 12 декабря, обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко встретился с председателем Национального собрания Вьетнама. Президент Беларуси отметил, что у стран заложена крепкая база двусторонних отношений, основанная на истории. У нас добрые связи и нет противоречий в политических вопросах. К тому же руководители парламента этой страны регулярно бывают у нас в гостях.
Товарооборот Беларуси и Вьетнама по итогам года увеличится на 70%
О конкретных шагах реализации договоренностей шла речь уже в Совете Республики. Здесь их обсудили глава парламентской делегации Вьетнама и спикер верхней палаты Наталья Кочанова.
Наталья Кочанова: необходимо продолжить работу по развитию промышленной кооперации с Вьетнамом
Очевидно, у сторон много общего. Впервые в истории Вьетнама Национальное собрание возглавляет женщина. У верхней палаты парламента Беларуси также в первый раз председатель леди. Стороны обменялись приветствиями и сразу приступили к работе.
Нгуен Тхи Ким Нган, председатель Национального собрания Вьетнама:
Мы согласовали, что будем развивать торгово-экономическое сотрудничество, особенно в области сельского хозяйства, туризма, в гуманитарной сфере.
Мы продолжим обмениваться делегациями на самом высоком уровне, будем создавать благоприятные законодательные основы для развития сотрудничества. Согласовали, что в дальнейшем будем поддерживать друг друга и обмениваться опытом в Международных организациях и форумах.
Парламентская делегация Вьетнама в эти дни находится с официальным визитом в нашей стране. Он обещает быть насыщенным – предстоит посетить МАЗ и предприятие «Адани», которое выпускает рентгеновское оборудование.