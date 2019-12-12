Нгуен Тхи Ким Нган в Беларуси: Будем развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме, в гуманитарной сфере

Новости Беларуси. Беларусь и Вьетнам по итогам 2019 года существенно увеличат товарооборот. Речь идет о приросте на 70 %. Перспективы двустороннего сотрудничества сегодня, 12 декабря, обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с председателем Национального собрания Вьетнама. Президент Беларуси отметил, что у стран заложена крепкая база двусторонних отношений, основанная на истории. У нас добрые связи и нет противоречий в политических вопросах. К тому же руководители парламента этой страны регулярно бывают у нас в гостях. Товарооборот Беларуси и Вьетнама по итогам года увеличится на 70%

О конкретных шагах реализации договоренностей шла речь уже в Совете Республики. Здесь их обсудили глава парламентской делегации Вьетнама и спикер верхней палаты Наталья Кочанова. Наталья Кочанова: необходимо продолжить работу по развитию промышленной кооперации с Вьетнамом Очевидно, у сторон много общего. Впервые в истории Вьетнама Национальное собрание возглавляет женщина. У верхней палаты парламента Беларуси также в первый раз председатель леди. Стороны обменялись приветствиями и сразу приступили к работе.