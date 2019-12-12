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Нгуен Тхи Ким Нган в Беларуси: Будем развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме, в гуманитарной сфере

12 декабря 2019 15:31
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Новости Беларуси. Беларусь и Вьетнам по итогам 2019 года существенно увеличат товарооборот. Речь идет о приросте на 70 %. Перспективы двустороннего сотрудничества сегодня, 12 декабря, обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с председателем Национального собрания Вьетнама. Президент Беларуси отметил, что у стран заложена крепкая база двусторонних отношений, основанная на истории. У нас добрые связи и нет противоречий в политических вопросах. К тому же руководители парламента этой страны регулярно бывают у нас в гостях.

Товарооборот Беларуси и Вьетнама по итогам года увеличится на 70%

Нгуен Тхи Ким Нган в Беларуси: Будем развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме, в гуманитарной сфере-1

Нгуен Тхи Ким Нган в Беларуси: Будем развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме, в гуманитарной сфере-3

О конкретных шагах реализации договоренностей шла речь уже в Совете Республики. Здесь их обсудили глава парламентской делегации Вьетнама и спикер верхней палаты Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова: необходимо продолжить работу по развитию промышленной кооперации с Вьетнамом

Очевидно, у сторон много общего. Впервые в истории Вьетнама Национальное собрание возглавляет женщина. У верхней палаты парламента Беларуси также в первый раз председатель леди. Стороны обменялись приветствиями и сразу приступили к работе.

Нгуен Тхи Ким Нган в Беларуси: Будем развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме, в гуманитарной сфере-6

Нгуен Тхи Ким Нган в Беларуси: Будем развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме, в гуманитарной сфере-8

Нгуен Тхи Ким Нган в Беларуси: Будем развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме, в гуманитарной сфере-10

Нгуен Тхи Ким Нган в Беларуси: Будем развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме, в гуманитарной сфере-12

Нгуен Тхи Ким Нган, председатель Национального собрания Вьетнама:
Мы согласовали, что будем развивать торгово-экономическое сотрудничество, особенно в области сельского хозяйства, туризма, в гуманитарной сфере.

Мы продолжим обмениваться делегациями на самом высоком уровне, будем создавать благоприятные законодательные основы для развития сотрудничества. Согласовали, что в дальнейшем будем поддерживать друг друга и обмениваться опытом в Международных организациях и форумах.

Парламентская делегация Вьетнама в эти дни находится с официальным визитом в нашей стране. Он обещает быть насыщенным – предстоит посетить МАЗ и предприятие «Адани», которое выпускает рентгеновское оборудование.

Нгуен Тхи Ким Нган в Беларуси: Будем развивать сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме, в гуманитарной сфере-15

# Беларусь-Вьетнам # Экономика # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Нгуен Тхи Ким Нган # Фотофакт

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