Товарооборот Беларуси и Вьетнама по итогам года увеличится на 70%

Новости Беларуси. Беларусь и Вьетнам по итогам 2019 года существенно увеличат товарооборот. Речь идет о приросте на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы двустороннего сотрудничества 12 декабря обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с председателем Национального собрания Вьетнама. Президент Беларуси отметил, что у стран заложена крепкая база двусторонних отношений, основанная на истории. У нас добрые связи и нет противоречий в политических вопросах. К тому же руководители парламента этой страны регулярно бывают у нас в гостях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последнее время мы многое сделали для того, чтобы торгово-экономические наши отношения развивались более успешно. Что касается политики, международной повестки дня и наших позиций, Вьетнама и Беларуси по этой же повестке, то у нас весьма хорошие позиции, и по повестке дня международных отношений они абсолютно схожи. Госпожа председатель, я бы очень хотел, чтобы ваш визит в Беларусь придал дополнительный импульс по всем направлениям нашему сотрудничеству.

Речь идет не только о торговле, но и о кооперации. У нас уже есть совместная сборка грузовиков МАЗ на территории Вьетнама, там же практически построено молочное производство. Плодотворному сотрудничеству во многом способствуют личные контакты. Сегодня председатель Национального собрания Вьетнама, пользуясь возможностью, передала Александру Лукашенко приветствие от президента Вьетнама и приглашение еще раз посетить эту страну.