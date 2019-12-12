Беларусь получит из России 24 млн тонн нефти в 2020 году

Новости Беларуси. В 2020 году Беларусь получит от России 24 миллиона тонн нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщения о том, что индикативный баланс подписан, появились еще на прошлой неделе, но тогда не уточнялись объемы поставок.

И вот «Белнефтехим» официально подтвердил, что баланс согласован в размере 24 миллионов тонн. Эта цифра, возможно, не окончательная: стороны могут вносить изменения в баланс до 15 ноября того года, на который он определяется.