Беларусь представила свои достижения в молочной промышленности на выставке в Каире

Новости Беларуси. Третий год подряд выставочный бренд «Made in Belarus» собрал отечественные предприятия на крупной международной выставке напитков и продуктов питания в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешней экспозиции приняли участие флагманы отечественной молочной промышленности. Они представили новинки своей продукции, которые вызвали живой интерес не только у местного бизнеса. Белорусский стенд посетили премьер-министр Египта, министр торговли и другие крупные чиновники.