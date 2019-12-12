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Беларусь представила свои достижения в молочной промышленности на выставке в Каире

12 декабря 2019 15:24
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Новости Беларуси. Третий год подряд выставочный бренд «Made in Belarus» собрал отечественные предприятия на крупной международной выставке напитков и продуктов питания в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешней экспозиции приняли участие флагманы отечественной молочной промышленности. Они представили новинки своей продукции, которые вызвали живой интерес не только у местного бизнеса. Белорусский стенд посетили премьер-министр Египта, министр торговли и другие крупные чиновники.

Беларусь представила свои достижения в молочной промышленности на выставке в Каире-1

Беларусь представила свои достижения в молочной промышленности на выставке в Каире-3

В 2019 году на каирском форуме свои достижения продемонстрировали почти 400 компаний из 33 стран мира, в том числе из Великобритании, Канады, Китая и России.

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# Беларусь-Египет # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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