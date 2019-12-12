Наталья Кочанова: необходимо продолжить работу по развитию промышленной кооперации с Вьетнамом

Новости Беларуси. Беларусь и Вьетнам по итогам года существенно увеличат товарооборот. Речь идет о приросте на 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После переговоров на высшем уровне председатель Национального собрания Вьетнама провела встречу со спикером верхней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой. Она заявила, что Беларусь рассматривает Вьетнам как стратегического партнера в Юго-Восточной Азии.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Прошедшая встреча была содержательной и конструктивной. Мы подробно обсудили сегодняшнюю ситуацию в двустороннем сотрудничестве, перспективы развития. Обменялись мнениями по актуальным проблемам международной политики.

Полагаю, необходимо продолжить работу по развитию промышленной кооперации, и как перспектива – выходу совместно произведенной продукции на рынки других стран.

Белорусская сторона будет приветствовать любые инициативы вьетнамской стороны, направленные на углубление наших отношений между нашими странами по линии правительств и парламентариев.