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Новости экономики за 12.12.2019

12 декабря 2019 15:26
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Новости Беларуси. Кто представил Беларусь на международной выставке в Каире, где в 2019 году будут самые дешевые новогодние елки и сколько стоит путешествие в поместье Деда Мороза? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Более тысячи торговых площадок готовятся в 2019 году продавать новогодние деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Елочные базары начнут работать 20 декабря во всех областных и районных центрах, а также на территории лесничеств и лесхозов. Средняя стоимость лесных красавиц в этом году – от 9 до 16 рублей, в зависимости от высоты. Лесничества будут продавать на 2-3 рубля дешевле. А самые выгодные цены обещают лесхозы Брестской области: елочки высотой до метра там будут стоить всего 5,9 рубля, а трехметровые – 9,5 рублей.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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