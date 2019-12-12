Новости экономики за 12.12.2019

Новости Беларуси. Кто представил Беларусь на международной выставке в Каире, где в 2019 году будут самые дешевые новогодние елки и сколько стоит путешествие в поместье Деда Мороза? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Более тысячи торговых площадок готовятся в 2019 году продавать новогодние деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.