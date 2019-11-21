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«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте

21 ноября 2019 13:33
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Новости Беларуси. Первый Региональный форум предпринимательства проходит 21 ноября в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме бизнесменов области, мероприятие вызвало большой интерес деловых кругов из других регионов.

Первый Региональный бизнес-форум предпринимательства пройдёт в Бресте: какие мероприятия запланированы

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте-1

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте-3

Площадка собрала более 300 участников. Улучшение бизнес-климата, внедрение инноваций и масштабирование частных производств – лишь некоторые темы сегодняшней дискуссии.

Малый и средний бизнес рассматривают как один из драйверов экономического роста Брестской области. Важно создать комфортные условия для развития предпринимательства.

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте-6

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте-8

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Мы на своем уровне продвигаем повестку регионального развития – как через создание специальных преференциальных режимов. Я сейчас говорю о регионах – юго-восток Могилевской области, оршанском пилотном проекте.

С другой стороны, банки, как государственные, так и коммерческие, также продвигают свои инициативы. К примеру, сегодня здесь будут говорить о том, что они трансформируют свои региональные офисы в центры поддержки, в центры компетенции. По сути, они вступают в конкуренцию с нашими традиционными бизнес-инкубаторами.

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте-11

Беренд де Гроот, глава программы сотрудничества делегации Европейского союза в Беларуси:
Сегодня и белорусское правительство, и мы понимаем, что экономическое развитие не должно затрагивать только крупные города и их агромерации. Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности. Нам всем надо работать над тем, чтобы экономическое развитие было на местном и региональном уровне.

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте-14

Во время форума назвали имя победителя Национальной премии «Ментор года». Им стал предприниматель Кирилл Волошин. Добавим, награду получают бизнесмены, которые безвозмездно и открыто делятся своим опытом с другими.

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«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте-17

«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте-19

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Дмитрий Матусевич # Беренд де Гроот # Фотофакт

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