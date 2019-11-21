«Не должно быть перекосов между развитием в городской и сельской местности». Что обсуждают на форуме предпринимательства в Бресте

Новости Беларуси. Первый Региональный форум предпринимательства проходит 21 ноября в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме бизнесменов области, мероприятие вызвало большой интерес деловых кругов из других регионов.

Малый и средний бизнес рассматривают как один из драйверов экономического роста Брестской области. Важно создать комфортные условия для развития предпринимательства.

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Мы на своем уровне продвигаем повестку регионального развития – как через создание специальных преференциальных режимов. Я сейчас говорю о регионах – юго-восток Могилевской области, оршанском пилотном проекте.

С другой стороны, банки, как государственные, так и коммерческие, также продвигают свои инициативы. К примеру, сегодня здесь будут говорить о том, что они трансформируют свои региональные офисы в центры поддержки, в центры компетенции. По сути, они вступают в конкуренцию с нашими традиционными бизнес-инкубаторами.