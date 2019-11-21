Александр Лукашенко – крупнейшему инвестору Дубая: «Меня больше интересуют проекты в реальном секторе экономики»

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована реализовать с Объединенными Арабскими Эмиратами ряд проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 21 ноября во время встречи с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties. Мухаммед Али аль-Аббар – идейный вдохновитель и исполнитель концепции создания современного Дубая, совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, моды. Его бизнес присутствует более чем в 50 странах.

В Минск зарубежный гость прибыл по приглашению Александра Лукашенко, чтобы более детально обсудить работу в Беларуси Emaar Properties – крупнейшего в мире девелопера и инвестора в области строительства. Наш Президент отметил, что во время своего недавнего визита в ОАЭ стороны уже обменивались мнениями по некоторым направлениям сотрудничества. И сегодня глава государства подчеркнул, что Беларусь готова работать с Эмиратами не только в сфере строительства, но и по ряду других направлений.