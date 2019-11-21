Александр Лукашенко – крупнейшему инвестору Дубая: «Меня больше интересуют проекты в реальном секторе экономики»
Новости Беларуси. Беларусь заинтересована реализовать с Объединенными Арабскими Эмиратами ряд проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 21 ноября во время встречи с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties.
Мухаммед Али аль-Аббар – идейный вдохновитель и исполнитель концепции создания современного Дубая, совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, моды. Его бизнес присутствует более чем в 50 странах.
В Минск зарубежный гость прибыл по приглашению Александра Лукашенко, чтобы более детально обсудить работу в Беларуси Emaar Properties – крупнейшего в мире девелопера и инвестора в области строительства.
Наш Президент отметил, что во время своего недавнего визита в ОАЭ стороны уже обменивались мнениями по некоторым направлениям сотрудничества. И сегодня глава государства подчеркнул, что Беларусь готова работать с Эмиратами не только в сфере строительства, но и по ряду других направлений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы готовы с Эмиратами сотрудничать не только в сфере интересов вашей компании, но и гораздо шире – в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для нас это важнейшие направления, кроме строительства. Поэтому мы можем обсудить сейчас те проекты, которые находятся в проработке. Но откровенно вам скажу, что меня больше интересуют проекты в реальном секторе экономики.
Я знаю, вы очень продвинутая компания, очень известна не только в арабском мире, но и вообще на нашей планете. Сотрудничество с вами стало бы хорошим сигналом всему мировому сообществу, которое занимается бизнесом в нормальных условиях работы в Беларуси. Я знаю, что вы абы куда не ходите, как говорят у нас в Беларуси.
Во время моего пребывания в Эмиратах и во время пребывания наследного принца здесь, в Беларуси, мне понравился ряд идей, которые он высказал. В том числе одна из ваших идей, которую я хотел бы здесь обсудить.
Турчин о модернизации компанией Emaar Properties одного из отелей Минска: Готовы построить гостиницу современного уровня