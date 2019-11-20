В Минске назвали предпринимателей года. Подводим итоги форума

Новости Беларуси. Лучших предпринимателей года назвали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный конкурс объединил предприимчивых и инициативных людей бизнеса со всей страны. Среди поданных заявок победителей определили в четырех номинациях – «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства» и «Эффективный бизнес в сфере услуг». К слову, по участникам можно проследить тенденцию: так называемая «экономика впечатлений», ориентированная на развитие туризма и сферы гостеприимства, увлекает и белорусских начинающих предпринимателей.

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики:

Мы постарались затронуть все социальные значимые приоритеты нашей республики. У нас будет здесь и семейный бизнес, и спортивный бизнес. Будет также, безусловно, сферы культуры, искусств. И, конечно, традиционная наша промышленность. Например, ганаровым прадпрымальнікам стала фирма, которая занимается лесозаготовками. И услуги – куда же без них, это наш конек будущей пятилетки, однозначно.

Михаил Циунель, победитель национального конкурса «Предприниматель года»:

Взаимодействием с госпредприятием мы в свое время стали первым партнером сетевого оператора в сфере инновационной деятельности Республики Беларусь. То есть когда бизнес укрупняется, наверное, невозможно оставаться в стороне. Интеграция частного бизнеса и государства все равно происходит.