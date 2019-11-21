Президент Беларуси на совещании по развитию правительственной связи: «У нас есть хорошие специалисты, наработки и потерять их нельзя»

Новости Беларуси. 21 ноября Александр Лукашенко провел совещание по развитию правительственной связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот разговор стал продолжением темы, которую обозначили еще в августе. Тогда Президент посетил один из объектов правительственной связи КГБ. Ему показали современные средства и доложили о ходе модернизации. Беларуси удалось создать собственную систему закрытой связи и шифрования. Сейчас тестируются новые образцы. Сфера деятельности перспективная. Качественная, надежная и, главное, отечественная правительственная связь гарантирует сохранность секретных данных и позволяет уйти от импорта. Более того, наши разработки востребованы за рубежом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен сказать, что немало сделано в этом плане. У Президента на столе разработки стационарной отечественной связи, все высшие должностные лица, члены правительства имеют неплохую стационарную связь, но самое главное, что мы в данном случае абсолютно независимы. Мы создали свои системы связи, свои центры шифрования информации, недоступные для разведок других государств. Сделано немало, но далеко не все. Мы сегодня делаем и тестируем некоторые системы мобильной связи. Есть, конечно, ряд недостатков. Об этом тоже мы сегодня откровенно должны поговорить. Недавно поручал Оперативно-аналитическому центру проверить, как работает КГБ по закрытой связи, насколько она находится под контролем, надежна и недоступна для разведок других государств и посторонних лиц. Я хотел бы, чтобы мне об этом сегодня доложили. Ну и наметить дальнейшие шаги по развитию и мобильной, и стационарной связи, закрытой связи, секретной связи, правительственной связи. Потому что это дает нам не просто какой-то результат в виде конкретного продукта - хорошей связи. Но это двигает нашу школу шифрования и создания подобных систем. Если мы этим занимаемся, значит у нас есть классные специалисты, и эта школа будет развиваться.