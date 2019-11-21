«Суперкомпьютерные технологии». Белорусские учёные представили разработки в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий

Новости Беларуси. Система шеринга отечественного электротранспорта внедряется в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект реализуют в Ботаническом саду весной 2020 года.

Андрей Подобед, начальник коммерческого отдела приборостроительного завода «Оптрон»:

Когда будет отработана полностью вся система, весь алгоритм, это уже будет как готовый продукт, возможно, предлагаться на рынке Республики Беларусь для обеспечения уже конкретно белорусского сервиса – шеринга, проката как в Минске, так и в других областях, впоследствии с возможностью выхода на рынок франшизы для предоставления данного продукта более широкому кругу предпринимателей и бизнеса.

Это лишь одна из нескольких десятков разработок белорусских ученых в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Последние достижения показали белорусам сегодня, 21 ноября, на выставке в Объединенном институте проблем информатики.