«Суперкомпьютерные технологии». Белорусские учёные представили разработки в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий

Новости Беларуси. Система шеринга отечественного электротранспорта внедряется в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект реализуют в Ботаническом саду весной 2020 года.
Новости Беларуси. Система шеринга отечественного электротранспорта внедряется в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект реализуют в Ботаническом саду весной 2020 года.
Для проката будут доступны самокаты, велосипеды и скутеры производства завода «Оптрон» Национальной Академии наук.
Андрей Подобед, начальник коммерческого отдела приборостроительного завода «Оптрон»:
Когда будет отработана полностью вся система, весь алгоритм, это уже будет как готовый продукт, возможно, предлагаться на рынке Республики Беларусь для обеспечения уже конкретно белорусского сервиса – шеринга, проката как в Минске, так и в других областях, впоследствии с возможностью выхода на рынок франшизы для предоставления данного продукта более широкому кругу предпринимателей и бизнеса.
Это лишь одна из нескольких десятков разработок белорусских ученых в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Последние достижения показали белорусам сегодня, 21 ноября, на выставке в Объединенном институте проблем информатики.
Сергей Кругликов, заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики:
Впервые здесь показаны мобильные приложения по распознаванию типов объекта в автоматическом режиме. Непосредственно мы сейчас их обучили распознавать типы самолетов.
Представлены суперкомпьютерные технологии в виде офисного суперкомпьютера в решении задач сейсморазведки. Представлен целый ряд экспертных систем в области медицины.
Здесь же сегодня проходит и международная конференция. В Минск приехали специалисты из Беларуси, России, Украины, Азербайджана. Всего – представители более 50 организаций. Один из главных вопросов, вынесенных на обсуждение – в каком направлении будут развиваться информационные технологии.