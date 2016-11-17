В Витебске в рамках Всемирной недели предпринимательства стартовал международный бизнес-форум

Новости Беларуси. Бизнес вне границ и возраста.

Витебск 17 ноября превратился в площадку для налаживания мостов между деловыми людьми из Беларуси, России, Польши, Латвии, Литвы и Китая.

Международный форум проходит в рамках Всемирной недели предпринимательства. Особое внимание в 2016 году организаторы уделили молодежи. Именно она сегодня -– генератор самых нестандартных идей и инновационных проектов. На конкурсе представлено около 3 десятков проектов: от социальных до IT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Прудников, учащийся Витебского государственного политехнического колледжа:

Мы ищем, скорее всего, платформу, где это можно протестировать для дальнейшего уже внедрения, чтобы непосредственно те, кто работает с этим каждый день, они смогли сказать какие-то свои пожелания по поводу того, что они хотят видеть.