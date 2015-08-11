Наваз Шариф: Высоко ценю усилия президента Лукашенко, позволившие Беларуси развить крепкую экономику за короткое время

Новости Беларуси. Эта неделя проходит под знаком белорусско-пакистанского сотрудничества. В Минске с первым официальным визитом находится премьер-министр этой страны Наваз Шариф.

Государства могут увеличить общий товарооборот до миллиарда долларов. О том, что у стран есть все предпосылки выйти на столь высокий уровень взаимной торговли, заявил 11 августа Александр Лукашенко, открывая Белорусско-пакистанский бизнес-форум. В Национальной библиотеке собрались бизнесмены двух стран. Это представители крупнейших компаний в химической, текстильной промышленности, машиностроении и не только.

Белорусско-пакистанский бизнес-форум собрал в Национальной библиотеке около сотни представителей крупных компаний и госменеджеров. Те пакистанские бизнесмены, кто захотел узнать о Беларуси побольше, смогли накануне побывать в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Бизнесмен Аяз, который в Пакистане управляет компанией про производству мрамора, показывает сделанные селфи.

Аяз Алишеер, управляющий директор компании по производству мрамора:

Мы мыло знали об истории вашей страны, я был очень впечатлен комплексом. Вот эти фотографии я сразу маме отослал, и обязательно расскажу своим коллегам о том, что увидел у вас.

Чем богата Беларусь, можно увидеть на специально организованной выставке. Премьер-министра Пакистана заинтересовали стенды, где были представлены беспилотники и машиностроительный комплекс.

Открывая бизнес-форум, Александр Лукашенко говорит о том, что 2015 год станет знаковым для белорусско-пакистанских отношений. Создан прочный фундамент для сближения стран во всех сферах. Но прежде всего в экономике.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас есть все необходимые политические предпосылки для повышения уровня торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В это непростое время Беларусь и Пакистан на системной основе прилагают усилия для укрепления мира и стабильности в Евразии, превращения региона в зону устойчивого развития и процветания. Я абсолютно убежден, что нынешний форум будет содействовать не только значительному наращиванию в этом году нашего товарооборота, но и увеличению его в течение ближайших лет. Но я помню, что мы с господином премьер-министром в Исламабаде поставили перед собой цель достичь товарооборота в миллиард долларов. И для этого есть все предпосылки, есть те товары, в которых нуждаемся мы и в которых нуждается Пакистан. Но почему-то сегодня мне скромно предлагают в течение ближайших двух-трех лет увеличить товарооборот в два раза. Это что, мы будем топтаться на месте? 100 млн долларов – это разве товарооборот для таких стран, для экономик таких стран? Это не товарооборот. Поэтому, я думаю, премьер-министр меня уже и в Минске поддержит, что нам надо поставить перед собой цель, если говорить о количественных параметрах, увеличения товарооборота до миллиарда долларов.

Политики договорились, что государства должны связать 2-3 крупных показательных проекта.

Например, Беларусь может в Юго-Восточной Азии выпускать не только тракторы. Готовы организовать единый сборочный центр. Одна из пакистанских компаний уже заключила меморандум с «МАЗом».

Хилал Хан Африди, исполнительный директор компании по производству автомобилей:

В течение 6 месяцев будут осуществлены первые поставки продукции Минского автомобильного завода в Пакистан, а еще через 6 месяцев будет организовано производство. Автомобильный рынок у нас развивается, пока речь идет о 500 машинах в год.

В Беларуси с участием пакистанского капитала может быть создано совместное текстильное производство. Все-таки, Пакистан – мировой экспортер хлопка. Президент Беларуси призвал присмотреться и к индустриальному парку «Великий камень».

Александр Лукашенко:

Открыв производство в Беларуси, я еще раз хочу это подчеркнуть, вы будете иметь беспрепятственный выход на рынок Евразийского экономического союза и также активно сможете работать со своими товарами и совместно созданными товарами в Европейском союзе.

Эта встреча – возможность бизнесменам и топ-менеджерам компаний найти точки соприкосновения. Для бизнеса, кроме машиностроения, например, открываются новые сферы: деревообработка и геологоразведка. В Беларуси готовы работать открыто и прозрачно.

Наваз Шариф, премьер-министр Исламской Республики Пакистан:

Мы приехали сюда с деловым сообществом, чтобы продвинуть отличные инициативы, выдвинутые ранее в этом году вашим харизматическим лидером и другом, которого я начал высоко ценить за короткий период времени, – президентом Лукашенко. Не сомневаюсь, что этот форум открывает широкие перспективы для реализации нашего общего устремления к скорейшему воплощению ряда знаковых инициатив и укреплению существующих связей. Я высоко ценю усилия президента Лукашенко, которые позволили Беларуси развить крепкую экономику за короткий период времени.

По результатам майской встречи в Исламабаде были заключены контракты на почти 60 миллионов долларов. Ожидают, что по итогам нынешнего форума и этот рекорд будет побит.

Кстати, тогда минская компания договорилась о поставках систем безопасности. Их используют в аэропортах или на границах. Сегодня был подписан меморандум, подтверждающий сделку.

Владимир Ливнев, бизнесмен:

То, что мы сейчас производим, исключительно актуально для Пакистана. Они готовы покупать. С другой стороны, мы сами сделали предложение именно организовать сборочное производство. Потому что понимаем: когда поставляешь сложную технику, должен быть очень хороший сервис. Можно ведь купить технику от самого лучшего производителя, мирового. Если не будет сервиса, она не будет работать. Отсюда и репутация компании, которая поставляет. Мы, прекрасно понимая именно это, тем более что эта техника будет работать в очень сложных климатических условиях, мы сделали сразу следующий шаг: не только поставка, а организация производства.

Кстати, бизнесмен, по совместительству и глава Совета делового сотрудничества двух стран, накануне участвуя в заседании совета, пакистанские партнеры предложили ввести режим свободной торговли со странами Евразийского экономического союза. Этот вопрос прорабатывается.

В эти дни пакистанские бизнесмены настроены провести как можно больше двусторонних переговоров и увидеть как можно больше предприятий Беларуси, чтобы продвигать сотрудничество стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.