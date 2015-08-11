Новости Беларуси. Вектор на стратегическое партнерство. 11 августа в Минске откроется белорусско-пакистанский бизнес-форум. Ожидается, что участие в нем, наряду с десятками представителей крупнейших компаний, примет и премьер-министр Пакистана, который в эти дни находится с официальным визитом в Беларуси. Данная переговорная площадка призвана объединить деловые круги двух стран и послужить хорошим стимулом для подписания очередных взаимовыгодных контрактов. Стороны заинтересованы в сотрудничестве в таких сферах, как химическая, текстильная и пищевая промышленность, машиностроение, строительство и сельское хозяйство.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Пакистан сегодня нуждается в промышленной продукции. В первую очередь продукции машиностроения. Традиционно мы туда поставляли свои тракторы. Речь сегодня идет о восстановлении сборочного производства в Пакистане.

Алексей Богданов, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

На сегодняшний день у нас очень хорошая динамика поставок нашей сельхозпродукции в Пакистан. По части примера могу привести сумму — $435 млн. — мы поставили продукции за полугодие. В основе своей — это детское питание. В 2,5 раза это больше, чем в 2014 году.

Напомним, премьер-министр Пакистана прибыл в Беларусь 10 августа днем. Александр Лукашенко лично встретил почетного гостя в аэропорту, после чего во Дворце Независимости состоялись переговоры Наваза Шарифа с белорусским лидером. По их итогам был подписан внушительный пакет документов. Среди них меморандумы и соглашения в здравоохранении, образовании и геологоразведке. 11 августа премьер-министр исламской республики посетит Минский тракторный завод, а также пообщается со студентами Белорусского государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.