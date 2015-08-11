Уборочная кампания-2015: как трудятся аграрии Брестской и Витебской областей в 30-градусную жару

Новости Беларуси. Южные регионы страны завершают уборку зерновых. К примеру, на Брестчине уже практически собран урожай. Комбайны можно увидеть на полях лишь в западных районах области. В то же время уборочная кампания в северном регионе. на Витебщине, в самом разгаре.

Комбайнеры в этом хозяйстве сегодня трудятся уже не в поле, а в мастерских. После уборки зерновых технику тщательно моют и готовят к следующему выходу – на уборку кукурузы.

Это «ведущий» зерноток в хозяйстве. За время уборочной здесь «доработали» и просушили порядка 9 тысяч тонн зерна. Несмотря на погоду, на урожай в «Беловежском» не жалуются: намолотили более 42 тысяч тонн.

Александра Бычкова, заведующая зернотоком ОАО «Беловежский»:

В данный момент мы заканчиваем работу по доработке зерна после уборки, досушиваем и отвозим уже на другие склады, поскольку на нашем отделении все склады заполнены. Общая цифра – более 13 тысяч сухого зерна поступило в зернохранилища.

Средняя урожайность в Брестской области – 41 центнер с гектара. Ожидаемый вклад области в общий каравай – 1 миллион 350 тысяч тонн хлеба.

Вот оно – «крестьянское золото». В Брестской области, в самом южном регионе страны, аграрии практически завершили уборку зерновых. Сейчас самая активная работа кипит на зернотоках и зернохранилищах: будущий хлеб сушат, калибруют и готовят к закладке. Только в самых северных районах Брестчины техника в полях. Там завершить страду планируют буквально на днях день, и наши аграрии готовы помочь в уборочной своим коллегам, к примеру, в Витебской области.

В разгар уборочной лишних рук не бывает. Так уж сложилось, что южная Брестчина из года в год первой заканчивает уборочную кампанию. А на севере Беларуси она в самом разгаре. Но уже есть чем похвастаться: половина площадей убрана, а валовый сбор зерна составил 640 тысяч тонн.

Всего же в Витебской области планируют намолотить не меньше миллиона тонн зерна.

Свой вклад в общий каравай несколько лет подряд вносит и Алексей Мясоедов. В «Ольговском», где он трудится, семь отечественных комбайнов вымолачивают за день по сотне тонн зерна на каждый экипаж.

Алексей Мясоедов, комбайнер сельхозпредприятия «Ольговское»:

Настроение хорошее. А эта жара, наоборот, уборке благоприятствует. С утра до вечера на поле, до темна, пока роса не настанет. Так и работаем.

Александр Генюк, водитель сельхозпредприятия «Ольговское»:

Как бы погодные условия с весны. Мало влаги было, и летом мало. Но на урожай смотреть – даже очень замечательный урожай.

Урожайность в 2015 году выше обычного – 33 центнера с гектара. В успешных хозяйствах умудряются собрать с одного гектара не меньше 60 центнеров.

Денис Береснев, главный агроном сельхозпредприятия «Ольговское»:

Сегодня складываются такие погодные условия, что просто идеальные для сегодняшнего дня, для сегодняшнего дня уборки. Потому что в хозяйстве мы 5-6% убираем практически сухого зерна. Происходит только очистка, и сушка сегодня, как правило, естественная у нас. Сегодня дополнительные ресурсы, как газ, мы практически не используем.

Пока позволяет погода, в Витебской области работают в две-три смены и даже ночью. В северном регионе страны намерены вторую половину урожая собрать к 20 августа. А пока такие жаркие дни только на руку аграриям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.