Новости Беларуси. Беларусь предлагает Пакистану сотрудничество в разработке месторождений полезных ископаемых. Об этом 10 августа шла речь в Минске во время заседания белорусско-пакистанского делового совета. Стороны также обсудили вопросы поставок машиностроительной техники и продовольствия.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы договорились обмениваться деловой информацией на регулярной основе. Мы договорились о том, что будет изучена возможность проведения национальной экспозиции Республики Беларусь в Пакистане в следующем году. Договорились также об обмене деловыми миссиями, которые будут направлены как с пакистанской стороны в Беларусь для участия в наших мероприятиях, в первую очередь в таких отраслевых наших выставках, как «Белагро», промышленный форум, другие отраслевые выставки. Точно так же и поездки белорусских заинтересованных предприятий в Пакистан.

Деловой разговор между странами будет продолжен. 11 августа в Минске состоится двусторонний бизнес-форум. Планируется, что в его открытии примет участие и премьер-министр Пакистана. Стороны заинтересованы в сотрудничестве в таких сферах, как химическая и текстильная промышленность, машиностроение, строительство, сельское хозяйство.

10 августа в Минске открылось и первое заседание совместной белорусско-пакистанской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. На повестке дня — расширение взаимодействия по разработке и организации производства современных микро- и нанотехнологий, а также сотрудничество в сфере геологоразведки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.