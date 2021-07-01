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«Всегда с радостью встречаем желанных гостей». Где пройдёт IX Форум регионов?

01 июля 2021 20:16
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Новости Беларуси. Союз Беларуси и России – ценность, которую необходимо передать будущим поколениям. Об этом заявил Президент во время пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Всегда с радостью встречаем желанных гостей». Где пройдёт IX Форум регионов?-1

Президенты двух стран приняли участие в мероприятии в онлайн-формате.

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«Всегда с радостью встречаем желанных гостей». Где пройдёт IX Форум регионов?-4

Алена Сырова, корреспондент:
Участие в форуме регионов высокопоставленных политиков и президентов – это скорее имиджевая сторона, заданный ими импульс реализовывать белорусским областям и российским субъектам. С нашей стороны весомый пакет предложений у Могилевской области. В рекордсменах и Гродненская. По иронии судьбы именно этот западный регион примет уже IX Форум в 2022 году. Все надеются на очный формат.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Я благодарен вам за предложение провести следующий Форум регионов в Гродно, прошу его действительно поддержать. Мы всегда с радостью встречаем желанных гостей и сможем показать, как много у нас общего в прошлом и настоящем, но еще больше у нас возможностей для взаимовыгодного сотрудничества во имя будущего.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Владимир Караник # Алена Сырова # Фотофакт

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