«Всегда с радостью встречаем желанных гостей». Где пройдёт IX Форум регионов?

Новости Беларуси. Союз Беларуси и России – ценность, которую необходимо передать будущим поколениям. Об этом заявил Президент во время пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: санкции – бесцеремонные попытки наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах

Президенты двух стран приняли участие в мероприятии в онлайн-формате. Владимир Путин: запрет на поставку ряда товаров из Беларуси в страны ЕС наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям

Алена Сырова, корреспондент:

Участие в форуме регионов высокопоставленных политиков и президентов – это скорее имиджевая сторона, заданный ими импульс реализовывать белорусским областям и российским субъектам. С нашей стороны весомый пакет предложений у Могилевской области. В рекордсменах и Гродненская. По иронии судьбы именно этот западный регион примет уже IX Форум в 2022 году. Все надеются на очный формат.



