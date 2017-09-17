«Настало время разговаривать языком конкретных контрактов»: итоги визита Александра Лукашенко в Индию

Новости Беларуси. Белорусско-индийские переговоры в Дели стали не только экономической темой недели, но поворотным пунктом в выстраивании дальнейшего сотрудничества наших стран. Как отметил Александр Лукашенко, – философия отношений определена, надо переходить к конкретике. Индия сегодня – третья экономика мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прочные связи с ней – необходимый элемент для полноценной работы на внешних рынках. Уже один такой ресурс, как огромный, постоянно растущий рынок дешевой рабочей силы, делает Индию в перспективе новым Китаем. В 2028 году по населению она может обогнать Поднебесную. И вот тогда ждите нового лидера по темпам роста ВВП. Да уже сегодня почти половина всех программистов мира – индийцы! Планы страны крайне амбициозны. Запущено несколько глобальных программ и точек роста. Например, «Делай в Индии» охватывает развитие сразу 25 секторов экономики. От туризма до горнодобывающей промышленности. Для Беларуси это не десятки, а буквально сотни возможностей участвовать в госпрограммах модернизации Индии. Ну или программа создания 250 миллионов рабочих мест за десятилетку. И здесь белорусские наработки в образовании, промышленности могут быть востребованы.

Индия – это обязательно слоны, обезьяны, у девушек пятнышки на лбу, пряная кухня. Эта страна ассоциируется с Болливудом, с древней и глубокой культурой. С многочисленными храмами, с вековой архитектурой, мудрецами и легендами.

Александр Лукашенко в дни официального визита посетил почитаемое всеми жителями Индии мемориал «Радж Гхат» – место кремации Махатмы Ганди. Во многом благодаря этому человеку Индия смогла избавиться от многовекового владычества Великобритании. Его философия – ненасилие и борьба за независимость только путем мирного сопротивления. Ганди стал духовным лидером нации, всю свою жизнь посвятил, чтобы примирить раздирающих страну религиозных распрей. Сегодня имя этого политика почитается в Индии не менее, чем некоторые святые. Именно ему принадлежат слова: «Если ты хочешь перемену в будущем – стань этой переменой в настоящем». Сегодня образ новой Индии уже весьма отличается от той, которую видела делегация Беларуси 10 лет назад. Деловая активность, мотивирующие лозунги и амбициозные цели. Быстрорастущая экономика, мировые аналитики, не стесняясь, дают прогнозы. Эта азиатская страна вот-вот и займет пьедестал мирового лидерства. Для нас Индия – это 25 лет отношений, не считая советских времен. Как в жизни, даже если настоящие друзья вырастают, достигают финансового благополучия, определенного статуса – они по-прежнему остается близкими. Александр Лукашенко трижды посещал эту страну. Нынешняя встреча с новоизбранным президентом Индии первая. Однако по эмоциям видно – ожидаемая. И действительно странам есть, что предложить друг другу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть что предложить руководству Индии, с которым у нас сложились очень теплые дружеские отношения, особенно с премьер-министром. Я уверен, мы найдем свое место в этой огромной, процветающей и перспективной стране. Премьер-министр Моди – фигура в мировой политике заметная. По сути, он задает тон игры внутри Индии. Все реформы и амбициозные рывки – это от него. В свою гонку на мировое первенство он приглашает и Беларусь – проверенного и предсказуемого партнера.

Нарендра Моди, премьер-министр Республики Индия:

Существуют огромные возможности для бизнеса и инвестиций в таких сферах, как фармацевтика, нефть и газ, тяжелая промышленность. На этих кадрах они держат марку – в буквальном смысле, причем в своих руках. Впервые на столь высоком уровне – обмен символами четверть века дипотношениям. Белорусский герб рядом с индийским – на золотом фоне. Индийское видение наших отношений – их основа знаний. Наш алмаз и их лотос – под одним небом.

Александр Лукашенко:

Мы видим, как Великая Индия и идея Славной Новой Индии объединяются в реальном воплощении. И мы хотели бы, чтобы Индия стала мощным полюсом нашей планеты. Великая Индия невозможна без вашего присутствия на той территории, на которой расположена Беларусь – между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Мы готовы предоставить вам самые выгодные и льготные условия функционирования вашего бизнеса в случае инвестирования в Беларусь. Такой опыт у нас есть с другими странами. Я также предложил премьер-министру Индии создать в Беларуси научно-технологический индустриальный парк, где будут созданы самые выгодные условия для инвестирования и где индийские компании вместе с другими компаниями, если такое будет желание, смогут размещать свое производство и реализовывать товары и услуги на территории Евразийского экономического союза и Европейского союза. И вроде с виду действие протокольное, на деле знаковое – обмен контрактами в присутствии Президента Александра Лукашенко и премьера Моди. Это не только шанс, но и ответственность. Беларусь и Индия договорились по вопросам увеличения поставок калийных удобрений. Определились по объемам на ближайшие пять лет.

Елена Кудрявец, генеральный директор Белорусской калийной компании:

Мы сделали большие успехи в Индии, поэтому по итогам 2016 года наша доля на индийском рынке составляет порядка 26%. То есть из 4 миллионов тонн, которые Индия импортирует, наша доля – больше миллиона тонн. Лидер по двусторонним контрактам – Министерство образования. Молодежная политика и обучение. Сейчас в Индии с подачи Моди реализуют госпрограмму по подготовке по рабочим специальностям. Беларусь готова помочь.

Маниш Виг, глава компании «WORLD 1 SOLUTIONS»:

В Беларуси имеется большое количество инновационных разработок, новых технологий и тот огромный потенциал, который мы могли бы задействовать для сотрудничества с Индией. Подписали меморандум о сотрудничестве в области образования и исследований для сельского хозяйства. Также заключили договор о научно-техническом сотрудничестве между НАН Беларуси и Индии.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Проекты намечаются хорошие. Мы развиваем космические исследования, в области машиностроения, особенно электротранспорт. Перейти на экономическую конкретику в белорусско-индийских отношениях. Такое желание высказал Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом. Беларусь намерена внести свой вклад в развитие Индии. Александр Лукашенко:

Несмотря на то, что мы – не такая гигантская страна, как Индия, сможем внести свой достойный вклад в развитие тех программ, которые у вас намечены сегодня к реализации. Настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов, а не просто направлений развития экономики.

Венкайах Найду, вице-президент Республики Индия:

Под руководством премьер-министра в Индии сейчас реализуется много инициатив, реформ. Это создает возможности для активного взаимодействия двух стран по различным направлениям. У нас так же развивается сфера здравоохранения, медицинский туризм. Я надеюсь, что это еще одно направление, где мы можем сотрудничать. Индия – очень перспективная страна, которая уже в ближайшем будущем, по мнению Александра Лукашенко, будет определять и будущее планеты. И именно наши министерства иностранных дел должны стать движущей силой экономических отношений. Об этом шла речь на встрече с главой индийского МИД.

Сушма Саварадж, министр иностранных дел Республики Индия:

Между Индией и Беларусью установлены тесные исторические и культурные связи, но, конечно, потенциал торгово-экономического сотрудничества реализован далеко не полностью. Александр Лукашенко:

Если два министра возьмут на себя эту функцию, если они сыграют свою роль в укреплении отношений между Беларусью и Индией, поверьте: мы буквально в ближайшие годы выйдем на очень высокий уровень наших отношений. Чтобы здание нашей дружбы было крепким, надо под него подвести крепкий фундамент, то есть укрепить фундамент наших отношений. Ну а это экономика, торгово-экономические отношения. У Беларуси и Индии есть потенциал увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы. Наукоемкость белорусской экономики, выгодные условия ведения бизнеса, географические преимущества, возможность продвижения продукции и услуг на общий рынок стран ЕАЭС – главные козыри в бизнес-переговорах.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы готовы поставлять не просто отдельно комбайн, трактор, а поставлять технологии, систему машин, которые будут давать максимальный эффект. По итогам белорусско-индийского бизнес-форума в Нью-Дели также подписали меморандумы и соглашения в различных сферах, в том числе промышленного производства, инвестиций, поставок техники.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:

Никаких технических преград для создания совместного предприятия нет. Проведены все необходимые коммерческие и технические переговоры. Осталось получить согласование государственных органов Индии на создание такого совместного предприятия. Меморандум о развитии совместного предприятия подписали и представители «Гомсельмаш». Сразу же заключили контракт на поставку сельхозтехники. Зарубежные партнеры уже загадывают наперед.

Даршан Рана, директор группы компаний (Индия):

Контракт на 10 миллионов долларов. Как только мы достигнем данного уровня поставки, мы начинаем здесь свое производство, постараемся его полностью локализировать здесь. Сейчас «Белоруснефть» планирует принять участие в еще одном проекте в Индии. В планах расширять сферы своей деятельности, развивая проекты в области сейсморазведки, нефтяного сервиса с госкомпаниями Индии.

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

В сумме по году порядка 20 миллионов долларов. Объем мог бы быть и больше, но традиционно рынок Индии хорошо защищен большими ввозными пошлинами. Поэтому работаем в рамках тех объемов, которые экономически целесообразны. Индия в производстве лекарств – стратегический партнер Беларуси. Сразу три соглашения из десяти подписали на бизнес-форуме в сфере фармацевтики. Речь идет не только о создании совместных производств, но и об открытии научных лабораторий.

Арун Чандаваркар, директор фармацевтической компании (Индия):

Беларусь может активно работать во многих направлениях. Это, прежде всего, в области лечения онкологических заболеваний. Важным направлением нашей работы является кооперация в области клинических исследований. На неделе белорусская делегация в Нью-Дели была весьма активна. Тон всему, безусловно, задал насыщенный график Президента. Министры и руководители крупных предприятий встречались с индийскими бизнесменами, беседовали, договаривались, обменивались контактами. В результате получили больше, чем ждали.